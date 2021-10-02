Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi - Son Dakika

Reza Zarrab, ABD'ye kaçışından önce tüm şirketlerin içini boşaltmıştı. ABD'de yargılanan ve itirafçı olan Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mallarına el konulmuştu. Zarrab'ın şirketlerinin yönetim yeri olan Beyoğlu, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi'ndeki 7 katlı bina da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıla kadar binada sadece bekçiler kalıyordu. Ancak daha sonra bekçiler de işten çıkarıldı. Sahipsiz kalan bina önce evsizlerin mekanı oldu, daha sonra ise hırsızlar binaya dadandı. Binanın kapıları ve pencereleri söküldü, harabeye döndü.

"POLİS GELİNCE KAÇIYORLAR"

Binada kalan bir evsiz "Ben sokaklarda yatıyorum. Üç aydır bu binada kalıyorum. Arkada kırık bir pencereden girdim. Benden sonra çok arkadaş gelip kaldı burada. Sonradan hurdacılar gelip pencereleri, kapıları söktü. Para eden her şeyi götürdüler. Çevredekiler rahatsız olunca polise Haber verdiler. Neredeyse iki günde bir polis geliyor. Polis gelince hurdacılar kaçıyor. Ama sonra tekrar geliyorlar" diye konuştu.

"ETRAFININ KAPATILMASI LAZIM"

Çevre sakinleri de olan bitenden şikayetçi. Fındıklı'da bir apartmanda yaşayan Ayşen Güler "Sabah akşam kırma, dökme sesleri geliyor. Kimin girip çıktığı belli değil. Camları sökerken hep kırdılar. Camlar ve malzemeler sokaktan geçen insanların kafasına düştü. Ben bile çok defa şikayet ettim. Ama önlem alınmadı. Etrafının kapatılması lazım" dedi.

ŞİRKETİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

TİCARET Sicil kayıtlarına göre Royal Holding, 27 Aralık 2010'da 5 milyon lira sermayeyle Zarrab tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrab, 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi. Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Ancak Fındıklı'daki tabelada Royal Holding ismi kaldırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 yılında Zarrab hakkında 'mal varlıklarına el koyulması' kararı verdi. El konulan mallar arasında Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı'daki şirket binası da bulunuyordu. Karar öncesi şirket binasındaki bilgisayarlar götürülmüştü. Ekipler geldiklerinde boş bir bina ile karşılaşmıştı. O dönem binada iki güvenlik görevlisi bekliyordu.

"AYLARDIR HİÇ KİMSE GELİP GİTMİYOR"

Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, yaptığı açıklamada "Zarrab Amerika'da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok" demişti.