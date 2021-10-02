Üye Girişi
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi - Son Dakika

Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

02.10.2021 10:10
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi, System.String[]

ABD'ye kaçışının ardından mal varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Beyoğlu Fındıklı'daki Royal Holding binası, hurdacı ve evsizlerin mekanı haline gelid. Binadaki eşyalar parça parça çalınırken çevre sakinleri duydukları endişeyi "Binanın yanından geçmeye korkuyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Reza Zarrab, ABD'ye kaçışından önce tüm şirketlerin içini boşaltmıştı. ABD'de yargılanan ve itirafçı olan Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mallarına el konulmuştu. Zarrab'ın şirketlerinin yönetim yeri olan Beyoğlu, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi'ndeki 7 katlı bina da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıla kadar binada sadece bekçiler kalıyordu. Ancak daha sonra bekçiler de işten çıkarıldı. Sahipsiz kalan bina önce evsizlerin mekanı oldu, daha sonra ise hırsızlar binaya dadandı. Binanın kapıları ve pencereleri söküldü, harabeye döndü.

Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

"POLİS GELİNCE KAÇIYORLAR"

Binada kalan bir evsiz "Ben sokaklarda yatıyorum. Üç aydır bu binada kalıyorum. Arkada kırık bir pencereden girdim. Benden sonra çok arkadaş gelip kaldı burada. Sonradan hurdacılar gelip pencereleri, kapıları söktü. Para eden her şeyi götürdüler. Çevredekiler rahatsız olunca polise Haber verdiler. Neredeyse iki günde bir polis geliyor. Polis gelince hurdacılar kaçıyor. Ama sonra tekrar geliyorlar" diye konuştu.

Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

"ETRAFININ KAPATILMASI LAZIM"

Çevre sakinleri de olan bitenden şikayetçi. Fındıklı'da bir apartmanda yaşayan Ayşen Güler "Sabah akşam kırma, dökme sesleri geliyor. Kimin girip çıktığı belli değil. Camları sökerken hep kırdılar. Camlar ve malzemeler sokaktan geçen insanların kafasına düştü. Ben bile çok defa şikayet ettim. Ama önlem alınmadı. Etrafının kapatılması lazım" dedi.

Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

ŞİRKETİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

TİCARET Sicil kayıtlarına göre Royal Holding, 27 Aralık 2010'da 5 milyon lira sermayeyle Zarrab tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrab, 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi. Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Ancak Fındıklı'daki tabelada Royal Holding ismi kaldırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 yılında Zarrab hakkında 'mal varlıklarına el koyulması' kararı verdi. El konulan mallar arasında Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı'daki şirket binası da bulunuyordu. Karar öncesi şirket binasındaki bilgisayarlar götürülmüştü. Ekipler geldiklerinde boş bir bina ile karşılaşmıştı. O dönem binada iki güvenlik görevlisi bekliyordu.

Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

"AYLARDIR HİÇ KİMSE GELİP GİTMİYOR"

Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, yaptığı açıklamada "Zarrab Amerika'da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok" demişti.

Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

Reza Zarrab, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müziği duyunca kendini tutamayan Merve Boluğur, göbek dansı yaptı 09:59 Müziği duyunca kendini tutamayan Merve Boluğur, göbek dansı yaptı Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı 09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan 09:38 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor 09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı 07:51 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor 00:49 İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:56 Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
09:08 Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti
09:00 Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı
08:56 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
07:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı
Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı         
10:12
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor         
09:56
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlerin ve tinercilerin meskeni haline geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement