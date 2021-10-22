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Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış - Son Dakika

Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış

22.10.2021 14:57

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olan Reza Zarrab'ın tahliye edildikten sonra ilk görüntüleri ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren ve yeni bir yaşam farzı oluşturan Reza Zarrab, binicilik ve at yetiştiriciliği işiyle uğraşıyor.

Türkiye'de adı sıkça gündeme gelen Reza Zarrab, hayatına dair radikal bir karar aldı. ABD'de itirafçı olduktan sonra tahliye edilen iş insanı, adını ve mesleğini değiştirdi.

Next Level Performance Center isimi bir şirket kurduğu ortaya çıkan Reza Zarrab'ın, Aaron Goldsmith ismini aldığı tespit edildi. PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesinde yer alan haberde Next Level Performance'ın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

BİNİCİLİK MERKEZİNİN TANITIMI YAPILDI

Florida'nın güneyinde inşa edilen ve bu yılın başlarında kurulan at binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haberde, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, "İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım" dedi.

Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış

SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYACAKMIŞ

Haberde, "Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere 'biniciliği sonraki seviyeye taşımak için' gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi" ifadesi kullanılıyor.

"ARKAMDA ÇOK İYİ BİR EKİP VAR"

Goldsmith adını alan Zarrab, "Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerineydi ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var. Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

GELECEK YIL YARIŞLARA SOKACAK

Sonata isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Zarrab, gelecek yıl bu atı yarıştıracağını da aktardı.

Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış

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Son Dakika Güncel Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış - Son Dakika
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