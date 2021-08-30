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Rezan Epözdemir: Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse 'Şov yapıyor' diyemez - Son Dakika

Rezan Epözdemir: Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse 'Şov yapıyor' diyemez

30.08.2021 18:37
Rezan Epözdemir: Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse 'Şov yapıyor' diyemez, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, kulüp televizyonundan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, kulüp televizyonundan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Bu konuyla ilgili kamuoyunu daha fazla meşgul etmek istemediklerini ancak yapılacak bir açıklamaya da cevap vereceklerini ifade eden Rezan Epözdemir, ""Biz bu konuyla ilgili bir daha bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamaları manipülatif ve gerçek dışı ifadeler. Sayın Tahir Kıran benim şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler. Bir yandan tahkim şikayeti yok denip, diğer yandan tahkim şikayetinden vazgeçin deniyor. Bu bir akıl tutulması. Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz ? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Sözleri gerçek dışı. Yalandan demeci kimin verdiğinin belgesini ortaya koyduk. 20 gün önce yapmışız başvuruyu. Dosya numarası burada, belge burada. Gerçek dışı, sansasyonel kaygılarla açıklamalar yapmıyoruz. Biz PFDK'yı da şikayet ettik. Onu da yapmadık diyebilirler. 27 Ağustos'ta şikayetimizi verdik. Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse 'Şov yapıyor' diyemez. Herkes haddini bilsin! Sayın Tahir Kıran'a bu ifadeyi kişisel olarak iade ediyorum. Bu belgeyle kimin şov yaptığını kamuoyu net şekilde görmüş oldu. Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın dosya için kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur. Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok. Fatih Hocamızla ilgili müspet değerlendirmeler yapıyor. Başkanımız ve benle ilgili menfi sözleri var. Düne kadar Fatih Hoca ile ilgili sözlerini Türkiye biliyor. Sayın Tahir Kıran elinde mesajların olduğunu söylüyor, bende de mesajlar var. Mesajda 'Kardeşim sen bu işi halledersin.' diyor. Sayın Tahir Kıran'ın anlaşmak ya da paranın ödenmesi gibi bir niyeti yok, yapılan şikayetten vazgeçilmesi gibi bir meselesi var. Biz nezaketli, beyefendi kaldık ama bel altı vurulursa gerekeni söylemek zorunda kalırız. Fatih Hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Teknik konularda tek yetkilidir. Galatasaray'ın yönetsel olarak tek patronu ise Sayın Burak Elmas'tır. Florya ile bizim aramızda ikilik yaratmaya çalışmasınlar, bunlar bize sökmez" şeklinde konuştu.

"BİZE GÖRE BU MESELE KAPANMIŞTIR"

Kendileri açısından konunun kapandığını belirten Epözdemir, "Biz Rizespor'a gidip para ödemeyeceğiz. Bize UEFA'dan ve TFF'den gelen paralarımız var. Federasyon'a, 'Bu paraları kesmeyin.' dememize rağmen buradaki paramız kesilecek ve bu para ödenecek. Yargıtay, Tahkim Kurulu'nun kararını bozarsa, TFF'nin bizden kesip Rizespor'a vereceği paranın faiziyle iadesini isteyeceğiz. Rizespor'un hafta içi Fenerbahçe'yi tebrik edip bizi tebrik etmemesine yorum yapmayacağım. Rizespor ile bir sorunumuz yok. Rize ile Rize halkı da Rize takımı da bizim için değerli. Başkanımıza, 'Haraç kesiyorlar.' dediği için 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiler. Bugün Sayın Tahir Kıran 'Gasp ediyorsunuz.' dedi. Bakalım Sayın Kıran ceza kurullarına sevk edilecek mi? Biz tehdit ve baskılara boyun eğmeyiz. Bizim tek bir mücadelemiz var. TFF'nin hukuk kurullarının bağımsız olması. Bize göre bu mesele kapanmıştır. Spor kamuoyunu artık bu gündemle meşgul etmek istemiyoruz ama bir açıklama gelirse Galatasaray sessiz kalmaz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Rezan Epözdemir: Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse 'Şov yapıyor' diyemez

Rezan Epözdemir, Tahir Kıran, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rezan Epözdemir: Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse 'Şov yapıyor' diyemez - Son Dakika Spor


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