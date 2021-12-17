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SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim - Son Dakika

SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim

17.12.2021 12:29

Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim"Dernekteki yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmedim""Yalnız bırakıldım""Galatasaray ile Fenerbahçe hiçbir zaman dost olmaz"Serhan TÜRK / - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, bugün düzenlediği...

Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim

"Dernekteki yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmedim"

"Yalnız bırakıldım"

"Galatasaray ile Fenerbahçe hiçbir zaman dost olmaz"

Serhan TÜRK/ - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Rezan Epözdemir, İstanbul'daki bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. İstifa süreciyle ilgili bilgi veren Epözdemir, Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerinden istifa ettiğini ancak Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden ise istifa etmediğini açıkladı.

Sportif AŞ'de kendisini istifaya götüren süreci aktaran Epözdemir, Beşiktaş maçından sonraki açıklamaları sonrasında yalnız bırakıldığını, sonrasında ise düşüncelerinin yönetim kurulu ile farklılıklar gösterdiğini söyledi. Epözdemir, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hiçbir zaman dost olamayacağını, bu dostluk durumunun her zaman karşısında olacağını belirterek, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımlarının oynadığı maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'in yaptığı açıklamalara kulüp nezdinde bir tepki gösterilmesi gerektiğini ancak bunun gösterilmediğini ve Erol Bilecik'in de yaptığı açıklamalar sonrasında özür dilemediğini kaydetti.

Rezan Epözdemir ayrıca Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta hakem hataları olduğunu herkesin gördüğünü söyleyerek, bu konuyla ilgili bir tepki gösterilmesi gerektiğini başkan Burak Elmas'a aktardığını dile getirdi. Epözdemir, "Sayın Burak Elmas'la görüşüp açıklama yapılması gerektiğini söyledim ama başkanımız, 'Galatasaray başkanı zırt pırt konuşmaz, gündelik kaygılarla burayı yönetmiyoruz' dedi. Ben de Galatasaray başkanının iradesine karşılık bir şey yapmam" ifadelerini kullandı.

SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim
SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim
SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim
SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim

Rezan Epözdemir, Galatasaray, Sportif AŞ, İstifa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Rezan Epözdemir: Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerimden istifa ettim - Son Dakika
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