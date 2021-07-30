Rezan Epözdemir: Hak eden kazansın, rekabetçi bir anlayış egemen olsun

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, "Biz şunu arzu ediyoruz Galatasaray Spor Kulübü olarak adalet ve hakkaniyet zemininde bir yarışma olsun. Hak eden kazansın, rekabetçi bir anlayış egemen olsun. Hukuk kurulları başkaca parametreler, kazananın belirlenmesinde belirleyici olmasın" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, kulüp televizyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunda yapılan statü değişikliği sürecini anlattı. Epözdemir, çıkan yangınlarda yanan ormanlar için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Hem yüreğimiz hem ciğerlerimiz yanıyor gerçekten. Çok talihsiz ve çok üzücü bir süreç yaşanıyor. Biz hem Mağazacılık A.Ş.'de hem de bütün itibariyle bir sosyal sorumluluk projemiz var. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Onu da hayata geçireceğiz bu süreçle ilgili özellikle. An itibariyle net ölü sayısını da bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah geride kalanlara sabır versin. Umut ediyorum bir an önce kontrol altına alınır bu talihsiz olay. Biz Galatasaray olarak sporda, futbolda ve diğer alanlarda da olduğu gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bir sosyal sorumluluk projesi hazırlığındayız. Onu da çok kısa sürede kamuoyuna duyuracağız. Allah geride kalanlara sabır versin. Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin diyorum" diye konuştu.