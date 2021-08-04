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Rezan Epözdemir: "Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz" - Son Dakika

Rezan Epözdemir: "Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz"

04.08.2021 16:19
Rezan Epözdemir:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, TFF Tahkim Kurulu'nun verdiği Oğulcan Çağlayan kararına ilişkin, "Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, TFF Tahkim Kurulu'nun verdiği Oğulcan Çağlayan kararına ilişkin, "Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan kararına yaptığı itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili TT Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Bu kararın kendilerini çok şaşırttığını dile getiren Epözdemir, "Çünkü emsali yok. Sözleşmesinin bitimine 6 hafta kala bir oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği öne sürülüyor ancak bütün yılın bonservisi tazminat olarak değerlendiriliyor. Daha önce görülmemiş, emsali görülmemiş bir karardan bahsediyoruz. Hukukun temel evrensel prensiplerine, tazminat hukukunun temel prensiplerine aykırı bir karar. Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Evet Anayasa'nın 59. maddesi, 'Tahkim'in kararı kesindir' diyor ama kesin olan kararlar, sportif, idari ve yönetsel kararlar. Ekonomik sonuç doğuran, sözleşmesel ihtilaftan kaynaklanan kararlara yargı yolu açık. Bu süreç devam ederken transfer yasağı kararı alınmış. Yönetim Kurulu'na itirazda bulunduk; 'Bu alacak, kesin bir alacak değil ve transfer yasağı uygulayamazsınız' dedik. Yönetim Kurulu bu talebimizi reddetti ve Tahkim Kurulu'na başvurduk" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuyla ilgili bu karar hukuka aykırıdır"

TFF Tahkim Kurulu'nun verdiği kararın Oğulcan Çağlayan'ın çalışma özgürlüğünü kısıtladığını savunan Başkan Yardımcısı Epözdemir, "25 Haziran 2021 tarihinde tarihten 40 gün önce dedi ki; 'Transfer yasağını kaldırıyorum, hukuki süreç devam ediyor. Ortada kesinleşmiş bir karar yoktur'. Öte yandan UEFA'ya da başvuru yaptık. TFF bu kez oyuncunun lisansını vermedi. Bir başvuru daha yaptık ve bu kararın hukuksuz olduğunu belirttik. 'Bölge Adliye Mahkemesi ret verdi ama Yargıtay'a taşıdık biz bunu, olağan kanun yolu devam ediyor. Oyuncuyla ilgili bu karar hukuka aykırıdır. Bu oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlar. Öze dokunur. Bunu yapamazsınız' dedik" diye konuştu.

"Paralel bir karar verilir diye düşündük"

Tahkim Kurulu tarafından ret kararı verilmesini beklemediklerine vurgu yapan Rezan Epözdemir, şöyle devam etti:

"TFF tam üç hafta karar vermedi, nihayetinde 2 Ağustos'ta ret kararı verdi Oğulcan bakımından. Biz de dün itibarıyla bugün verilecek listeye yetiştirmek için Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını talep ettik ve Tahkim Kurulu toplandı. Elimizde 40 gün önce verilmiş bir karar var, kulüp tarafından verilmiş bir karar ver. Transfer yasağını kaldırmış biz de paralel bir karar verilir diye düşündük."

"Hukuki dayanaktan yoksun bir karardan bahsediyoruz"

TFF tarafından kendilerine tebliğ edilen yazıda kararın oy birliğiyle alındığı fakat TFF'nin resmi sitesinde ise oy çokluğu ibaresinin bulunduğunun altını çizen Epözdemir, "22.30'da TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada 'oy çokluğu' yazıyor, 22.32'de bize fakslanan kararda 'oy birliğiyle' yazıyor. Herhalde arada her şeye rağmen dik durmaya çalışan muhalif üyelerdi, anladığım kadarıyla bu süreçte ikna edilmiş ve muhalifler de 'Hiçbir çatlak ses olmadan' oy birliğine dönüşmüş. Manidar ve düşündürücüdür bu. Bu bile bu kararın hukuk garabeti olduğunu ortaya koyuyor. Kerameti kendinden menkul bir karardan bahsediyoruz. Açıkçası hukuki dayanaktan yoksun bir karardan bahsediyoruz. 40 gün aynı şartlar devam ederken taban tabana zıt bir karardan bahsediyoruz" dedi.

"Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz"

Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istediklerini belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız. Biz Galatasaray'ın menfaatlerini, her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimse Galatasaray'ı sınamasın. Cevaplarımızı en sert şekilde vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar"

"Biz; bu kararın, Kulüpler Birliği'nin yaptığı çalışma ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu tavırla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz" diyen Rezan Epözdemir, "Bir milli futbolcunun, bir Avrupa maçında oynamasının önüne geçiyorsunuz. Kabul edilemez bir tavır. Çalışma hakkını, anayasaya aykırı bir şekilde önlüyorsunuz. Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşların görevi bitecek. Anladığımı kadarıyla görevleri bitmeden bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değil" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Rezan Epözdemir: Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz

Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan, Rezan Epözdemir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rezan Epözdemir: 'Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz' - Son Dakika Spor


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