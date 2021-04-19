Rezan Has Müzesi 2021 yılı etkinlikleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

RHM Eğitim Atölyesi ise çocukların arkeoloji ve müzeciliğe ilgisini artıran eğitimlerine devam ediyor!

"GÜNDELİK YAŞAMIN ARKEOLOJİSİ" SERGİSİ 1 EYLÜL'E KADAR RHM'DE

Rezan Has Müzesi, yoğun ilgi gören "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" sergisinin ziyaret tarihini 1 Eylül 2021'e kadar uzattı. Gündelik hayatımızı şekillendiren araç-gereçler aracılığıyla tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründen izler barındıran sergi, Neolitik dönemden Selçuklu'ya uzanan zengin koleksiyondan özenle seçilen 400'e yakın eserle ziyaretçilerinin "antik dönemde bir gün geçirmiş gibi" hissetmesini sağlıyor.

RHM'NİN KAPILARI SANAL ORTAMDA 24 SAAT AÇIK

Pandemi sürecine hızla uyum sağlayan Rezan Has Müzesi önemli bir sergisini de sanal ortama taşıyarak ziyaretçileriyle buluşturuyor: Kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan dilleri ve yazıları merkeze alarak kültürel etkileşimlerden dini inanışlara, ticari ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı biçimlendirmiş birçok konuya değinen "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisini www.kayipdiller.com adresinden 7 gün 24 saat dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

RHM EĞİTİM ATÖLYESİ'NDE ÇOCUKLARIMIZ ARKEOLOJİYLE TANIŞIYOR!

RHM Eğitim Atölyesi, özellikle çocukların arkeolojiye ve müzeciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine büyük bir hızla devam ediyor. Sanal ortamda düzenlenen etkinliklerde yüzlerce çocuk hem arkeolojinin büyüleyici ortamıyla tanışıyor hem de uzman eğitimciler eşliğinde eğlenerek öğreniyor.

MUTLAKA ZİYARET EDİN

Rezan Has Müzesi, haftaiçi 10.30-15.30 saatleri arasında (yılbaşı, dini ve resmi bayramların ilk günü hariç) ziyarete açık. Pandemi koşulları nedeniyle ziyaret gün ve saatleri değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, güncel ve detaylı bilgiye www.rhm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.