Rezan Has Müzesi Cibali Sohbetleri Devam Ediyor

15 Ocak Salı günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde saat 16:00'da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Fatih Tığlı ile "Türk Edebiyatında Tiryakilik: Ehlikeyfin Enfiyesi" konusu üzerine bir panel gerçekleşecek.

Panelde, enfiyenin sanattan, siyasetten, iktisattan, tarihten ve en önemlisi de edebiyattan oluşan kültür dairesinde temellenecek konuşmada Fatih Tığlı, ehlikeyif yazarların günlük hayatlarının bir parçası olarak enfiyenin, onların kalemleriyle satır aralarında nasıl yer bulduğunu, Osmanlı'dan başlayarak günümüze kadar uzanan bu şair ve yazarların kaleminden enfiyenin nasıl ele alındığını örneklerle gösterilecek.

"Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı" sergisi kapsamında gerçekleştirilen "CİBALİ SOHBETLERİ", serginin atmosferi içinde fabrikayı ve ona dair öyküleri dinlemek isteyen dileyen herkesin katılımına açık.

REZAN HAS MÜZESİ CİBALİ SİGARA VE TÜTÜN FABRİKASI ESERLERİ KOLEKSİYONU

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nda kullanılan makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere dönebilmeleri adına 2005 yılında başlayan mücadele 2008 yılında sonuçlandı ve eserler İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonra Rezan Has Müzesi'ne geçici süre ile devredildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası'nın Türkiye emek tarihindeki yerini, özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkı ve emeği de ortaya koyuyor.

100 yılı aşkın tarihinde gerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan önemli ve dinamik bir mekânın öyküsünü aktaran bu sergi aynı zamanda, yaşadığımız kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip, neleri kökten değiştirdiğini de bir kez daha hatırlatıyor.