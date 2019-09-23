Son Dakika Haberleri: Rezan Has Müzesi’nde “Bir Mekân, Bir Hikâye”
Son Dakika Ekonomi Haber

Rezan Has Müzesi’nde “Bir Mekân, Bir Hikâye”

37 dakika önce

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul ?ubesi tarafından düzenlenen "Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" sergisi, Rezan Has Müzesi'nde 26 Ekim tarihine kadar sürüyor.

Rezan Has Müzesi’nde “Bir Mekân, Bir Hikâye”, System.String[]

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul ?ubesi tarafından düzenlenen "Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" sergisi, Rezan Has Müzesi'nde 26 Ekim tarihine kadar sürüyor.

Arkeoloji, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok
TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 00:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rezan Has Müzesi’nde “Bir Mekân, Bir Hikâye”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]