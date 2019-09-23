Rezan Has Müzesi’nde “Bir Mekân, Bir Hikâye”
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Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul ?ubesi tarafından düzenlenen "Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" sergisi, Rezan Has Müzesi'nde 26 Ekim tarihine kadar sürüyor.
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul ?ubesi tarafından düzenlenen "Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" sergisi, Rezan Has Müzesi'nde 26 Ekim tarihine kadar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05
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