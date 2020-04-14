Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları - Son Dakika

Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları

6 saat önce

Hatay'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.

Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları, System.String[]

Hatay'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.

Antakya'da yaşayan 2 çocuk annesi Rezan Ezer (38) gönüllü olarak daha önceleri özellikle Suriye sınırındaki köy okullarına giderek öğrencilere canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatıyordu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ezer, miniklere masalları ulaştırmanın başka yollarını aradı.

Bunun üzerine "Masalcı Rez ile Uzaktan Masallar" adıyla açtığı YouTube kanalı üzerinden masallarını aktarma fikrini hayata geçiren Ezer, haftanın 6 günü anlattığı unutulmaya yüz tutmuş birbirinden ilginç Anadolu hikayelerini ekran başındaki çocuklarla paylaşıyor.

Giydiği geleneksel Anadolu kıyafetleri ve çarığıyla evinin bir köşesine döşediği eski bakır eşya ve dokuma kilimlerle adeta ortamı sahneye çeviren öğretmenin çektiği videolar, Türkiye'nin her yerinden çocukların ilgisini görüyor.

İnternet üzerinden birçok çocuğa ulaşıyor

Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıllık öğretmen olduğunu ve geçen sene katıldığı hizmet içi eğitimde masal anlatıcılığı eğitmenlik kursu aldığını anlattı.

Daha sonra evde çocuklarına masal anlatmaya başladığını ve böylece kendini geliştirdiğini aktaran Rezan Ezer, şöyle devam etti:

"Masalları anlatırken inanılmaz mutlu oluyordum, çocukların gözlerine bakarken de o ışıltıyı görmek beni çok mutlu ediyordu ve daha sonra masala erişemeyen çocukların ayağına gitmeye karar verdim. Altınözü Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığın da desteğini alarak özellikle dezavantajlı bölgelerdeki köy çocuklarına gidip masal anlatmaya başladım. Bunu köy köy gezerek yaptım ve masallar anlatıp oradaki çocuklarımızın yüreğine dokundum. Sonra maalesef ülkemizin ve bütün dünyanın içinde bulunduğu olumsuz salgın durumu ortaya çıkınca bu gezilere son vermek zorunda kaldım ama ben masal anlatmaya devam etmek istedim. 'Tekrar bunu nasıl yapabilirim acaba?' diye düşündüm ve sosyal medyayı kullanmaya karar verdim. Böylece kendime bir YouTube kanalı açtım ve kendi hesabımdan her gün bir Anadolu masalı anlatmaya başladım."

Aileler teşekkür mesajı gönderiyor

Paylaştığı videoların çok fazla izlendiğini görünce çok mutlu olduğunu belirten Ezer, ailelerden de olumlu mesajlar aldığını ifade etti.

Çektiği videoları yüklemekte geciktiğinde "Nerede kaldınız?" mesajları almaya başladığını aktaran Ezer, "O kadar güzel dönüşler alıyorum ki mesela bir mesajda çocuklarının masalları dinleyip uyuduğunu söylüyorlar aileler ve teşekkür ediyorlar. Her gece masallarımı dinleyerek uyuyan çocuklar var Türkiye'nin dört bir yanında, bu da benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Mutlu oluyorum çünkü bunlar unutulmaya yüz tutmuş masallar, onların unutulmamasına birazcık katkım oluyorsa ne mutlu bana." diye konuştu.

Çocuklara "Evde kal, masal dinle" diyerek seslenen Ezer, "Yani hayat dursa da masallar durmadı, bu mecradan onları çocuklara ulaştırmaya devam etmeye çalışıyorum." dedi.

Türkiye, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:38 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 17:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]