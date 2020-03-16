Rezan Sinjari: "Iraklılar marka tanıtımında kendilerinden birini görmek istiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rezan Sinjari: 'Iraklılar marka tanıtımında kendilerinden birini görmek istiyor' - Son Dakika

Rezan Sinjari: "Iraklılar marka tanıtımında kendilerinden birini görmek istiyor"

13 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki şehirlerden Duhok'ta yaşayan mankenlerden Rezan Sinjari, Iraklı firmaların Iraklı genç mankenleri tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Iraklılar, marka tanıtımında kendilerinden birini görmek istiyor" dedi.

Rezan Sinjari:

Irak'ın kuzeyindeki şehirlerden Duhok'ta yaşayan mankenlerden Rezan Sinjari, Iraklı firmaların Iraklı genç mankenleri tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Iraklılar, marka tanıtımında kendilerinden birini görmek istiyor" dedi.


Batıda Iraklı ve Ortadoğu'da yaşayan insanlarla ilgili klişe bir imaj bulunduğunu ve Iraklı mankenlerin bu algıyı değiştirebileceğini kaydeden Sinjari, "Bu olumsuz algıları minimize etmenin yolu kesinlikle cesur bir meslek seçiminden geçer. Özellikle de dünyanın o kesiminde çok gelenekçi bir yapı olduğu düşünüldüğünde. Hep sınırları, tabuları aşacak bir ilk insan gerekir. Sınırların aşılması diğer genç mankenlere de da ilham verir. Arap dünyasındaki gençler gelişen bir pazar ve tasarımcılar, ünlü markalar bu pazara girmek istiyor. Bunu yapmanın bir yolu da kendilerinden olan mankenler kullanmak. Çünkü Iraklı tüketiciler, kendilerine benzer insanlarca pazarlanan ürünleri almak istiyor" diye konuştu. - ŞIRNAK

Orta Doğu, Duhok, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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