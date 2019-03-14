Son Dakika Haberleri: Reze Beli Yolu, 3 Ay Sonra Trafiğe Açıldı

Reze Beli Yolu, 3 Ay Sonra Trafiğe Açıldı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Seydişehir-Derebucak-Durak Mahallesi arasındaki yolun 1825 rakımlı Reze Beli mevkisi 3 ay sonra ulaşıma açıldı.

Reze Beli Yolu, 3 Ay Sonra Trafiğe Açıldı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Seydişehir-Derebucak-Durak Mahallesi arasındaki yolun 1825 rakımlı Reze Beli mevkisi 3 ay sonra ulaşıma açıldı.

Mahalleyi iki ilçeye bağlayan yolun Reze Beli mevkisi, etkili olan kar yağışı nedeniyle aralık ayında ulaşıma kapanmıştı.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu mevkide, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Derebucak, Kar, Güncel
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