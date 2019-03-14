Reze Beli Yolu, 3 Ay Sonra Trafiğe Açıldı
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Seydişehir-Derebucak-Durak Mahallesi arasındaki yolun 1825 rakımlı Reze Beli mevkisi 3 ay sonra ulaşıma açıldı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Seydişehir-Derebucak-Durak Mahallesi arasındaki yolun 1825 rakımlı Reze Beli mevkisi 3 ay sonra ulaşıma açıldı.
Mahalleyi iki ilçeye bağlayan yolun Reze Beli mevkisi, etkili olan kar yağışı nedeniyle aralık ayında ulaşıma kapanmıştı. Kar
kalınlığının 3 metreyi bulduğu mevkide, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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