Rezervasyon yapmış olan turistler, hafta sonu kısıtlamasında muaf sayılacak - Son Dakika

Kayseri Valiliği tarafından, hafta sonu YKS sınavı dolayısıyla uygulanacak olan kısıtlama ile ilgili yeni bir düzenleme yapılarak, rezervasyon yaptırmış olan turistlerinde kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.



Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:



" İçişleri Bakanlığı'nın 18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı Genelgesi ile Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın mezkür Genelgesinde yer alan istisnalara ek olarak İçişleri Bakanlığı'nın 24/06/2020 tarihli ve 10133 sayılı Genelgesi doğrultusunda daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar), müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır. Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur." - KAYSERİ