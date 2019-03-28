Son Dakika Haberleri: Rezervlerde İstikrarlı Artış Var"

Rezervlerde İstikrarlı Artış Var"

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27...

Rezervlerde İstikrarlı Artış Var
DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Çetinkaya, AA muhabirine, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin son dönemde yapılan yorumlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankasının, ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya, "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar olduğunu aktararak, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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