Son Dakika Haberleri: Rezervleri 2.5 milyar dolar artıracak adım

Rezervleri 2.5 milyar dolar artıracak adım

20 dakika önce

TCMB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadığına dikkati çeken bankacılar, bunun rezervlerde günlük 500 milyon dolar artış sağlayacağını söyledi.

Rezervleri 2.5 milyar dolar artıracak adım, System.String[]
TCMB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadığına dikkati çeken bankacılar, bunun rezervlerde günlük 500 milyon dolar artış sağlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 

TCMB, Ekonomi
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