Rezervleri 2.5 milyar dolar artıracak adım
20 dakika önce
TCMB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadığına dikkati çeken bankacılar, bunun rezervlerde günlük 500 milyon dolar artış sağlayacağını söyledi.
TCMB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadığına dikkati çeken bankacılar, bunun rezervlerde günlük 500 milyon dolar artış sağlayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14
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