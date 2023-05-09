Aynı evi defalarca başka başka insanlara satan rezidans çetesine yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aynı evi defalarca başka başka insanlara satan rezidans çetesine yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

09.05.2023 10:49

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. 12 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye satıp milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye yönelik 7 Nisan ile 1 Mayıs'ta 2 ayrı operasyon gerçekleştirmiş, çete elebaşı da dahil toplam 35 kişi yakalanmıştı.

YENİ OPERASYONDA 19 GÖZALTI

Rezidans çetesine yönelik polisiye soruşturmada bugün yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

SİTE SAKİNLERİNİ TEHDİT EDİP, DİRENENLERİ DARP ETMİŞLER

Soruşturma çerçevesinde yakalanan 19 zanlı, ifadeleri alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürülürken, bu kişilere ait mekanlarda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 35 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 19 kişinin, site sakinlerini tehdit ettikleri ve kendilerine direnen mağdur şahısları darp ettikleri öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan çeteye yönelik yapılan geçmiş operasyonlarda toplam 35 kişi yakalanmıştı. Emniyette sorguya çekilip mahkemeye çıkarılan zanlıların 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 23 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA
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Operasyon, İstanbul, Esenyurt, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı evi defalarca başka başka insanlara satan rezidans çetesine yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı evi defalarca başka başka insanlara satan rezidans çetesine yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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