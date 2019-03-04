Rezidansın 11. Katından Düşen Kadın Öldü
1 saat önce
Adana'da rezidansta oturan ablasının yanına gelen genç kadın, 11. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Adana
'da rezidansta oturan ablasının yanına gelen genç kadın, 11. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay, merkez Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahleyin rezidanstan işe gitmek için çıkan bir kişi, çocuk oyun alanının yanındaki çimenlik alanda bir kadının yerde yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına kalp masajı yaptıktan sonra ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç
kadının 32 yaşındaki A.T. olduğu, önceki gün ablası S.Z.'nin yanına geldiği belirlendi. 15 katlı rezidansın 11. katında oturan abla S.Z. polisin kapıyı çalmasıyla kız kardeşinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Polis
evde yaptığı incelemede evin bir penceresinin açık olduğunu tespit etti. Kadının düştüğünü ya da atladığını gören olmadığı için A.T.'nin açık olan pencereyi ya hava almak için açtığı ya da intihar etmek için açtığı değerlendiriliyor.
Hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı
Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı
Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme