Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Ankara'da, rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 3 genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ankara
'da, rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 3 genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, dün gece Çankaya
ilçesi Yaşamkent Mahallesi
, 3272. Cadde üzerindeki rezidansta meydana geldi. Çağın K., Ege
K. ve Oğultan Ö., 20 katlı rezidansın 5'inci katındaki dairede hava almak için balkona çıktı. Kapıyı kapatan gençler, içeri girmek istediklerinde kapının içeriden kilitlendiğini fark etti. 3 kişi, cama vurarak ve cep telefonlarıyla arayarak evde bulunan diğer arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da polis ve itfaiyeden yardım istediler. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla balkona çıkıp kapıyı açarak gençlerin eve girmesini sağladı.
Görüntü dökümü:
İtfaiyenin müdahalesi Polis
ekiplerinin çalışması
Binadan görüntü
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER- Fatih
POYRAZ/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:28 Kaynak: DHA
Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı
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