Son Dakika Haberleri: Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı

Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Ankara'da, rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 3 genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Ankara'da, rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 3 genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece  Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi, 3272. Cadde üzerindeki rezidansta meydana geldi. Çağın K., Ege K. ve Oğultan Ö., 20 katlı rezidansın 5'inci katındaki dairede hava almak için balkona çıktı. Kapıyı kapatan gençler, içeri girmek istediklerinde kapının içeriden kilitlendiğini fark etti. 3 kişi, cama vurarak ve cep telefonlarıyla arayarak evde bulunan diğer arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da polis ve itfaiyeden yardım istediler. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla balkona çıkıp kapıyı açarak gençlerin eve girmesini sağladı.

Görüntü dökümü:

İtfaiyenin müdahalesi

Polis ekiplerinin çalışması

Binadan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Yaşamkent Mahallesi, Çankaya, Ankara, İtfaiye, 3. Sayfa
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