Antalya 'da 5 katlı rezidansın 4'üncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman mahallesinde bulunan lüks rezidansın 4'üncü katında meydana geldi. Dairenin yatak odasında başlayan yangında pencerelerden duman çıktığını gören site yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, bahçede kapalı ve açık havuzun bulunması nedeniyle içeriye giremedi. Eklenen hortumlarla yangının bulunduğu kata ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmasını yaptı.

Kaynak: DHA

Konyaaltı, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › REZİDANSTA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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