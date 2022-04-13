Rezidansta genç kıza "Bakire misin?" diye sorup cinsel organına dokunmuşlar - Son Dakika
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Rezidansta genç kıza "Bakire misin?" diye sorup cinsel organına dokunmuşlar

13.04.2022 20:25

Konya'da 21 yaşındaki bir kadın, rezidans dairesinde eski erkek arkadaşı ve 2 kişinin işkencesine maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. D.A. adlı kız, şahıslarına kendisine "Bakire misin" diye sorup "Evet" cevabını aldıktan sonra inanmadıklarını ve cinsel organına dokunduklarını belirtti.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü kafe işletmecisi Murat D., bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.'yı arayıp buluşma teklifinde bulundu. Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.

Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar

"BOYNUMA İP DOLADILAR"

Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, "Bana 'gel bu akşam otele gidelim' dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti. Otomobile bindim. Murat bana, 'Birazdan Sara gelecek, sakin ol. Sana bir şey sorarlarsa sadece iki kez Murat ile görüştük diye söyle' dedi. Bu sırada Sara ile yanındaki arkadaşı gelerek arabaya bindi. Ellerimi çamaşır ipiyle bağlayıp, boynuma doladılar. 'Arabadan atlarsan ip boynunu kopartır' dediler. Sonra bir rezidansın arka kapısından girerek, kime ait olduğunu bilmediğim stüdyo daireye götürdüler" dedi.

Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar

"BANA BAKİRE MİSİN DİYE SORDULAR"

İfadesinde 2 kadının kendisine işkence yaptığını söyleyen D.A. "Daireye girince benim elimi ve ayağımı bağladılar. Murat'ı daireden gönderip, beni sorguya aldılar. Bana, Murat ile aramda ne olduğunu sordular. Ben de sadece flört ettiğimizi söyledim. Bana 'Murat bizim köpeğimiz, iç çamaşırına kadar biz alıyoruz. Senin gibiler gelip, geçici' diye bağırmaya başladılar. Tuba beni darbetmeye başladı. 'Bana bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, elleriyle cinsel organıma dokundular. Makasla saçımı ve elbiselerimi kestiler. Tuba ve Sara paspas sopasını ikiye bölüp beni dövmeye başladılar. Sara paspasın sopasını cinsel organıma sokmaya çalıştı. Ben yalvardığım için yapmadılar. Bana Sara'nın ayaklarını öpmemi söylediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydettiler. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi. Önce benim ayakkabılarımı dışarıya fırlatıp çıplak gitmemi istediler. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' dedi" diye konuştu.

Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar

AYNI GÜN BAŞKA KADIN DA ŞİKAYETTE BULUNDU

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Aynı gün M.K. isimli genç kadın da şüpheliler hakkında benzer bir şikayette bulundu. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu kez 'hürriyetten yoksun bırakma', 'eziyet', 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar
Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar
Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar
Rezidans dairesinde genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar
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Araştırma Hastanesi, Kosova Mahallesi, Selçuklu, Konya, Cinsellik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rezidansta genç kıza 'Bakire misin?' diye sorup cinsel organına dokunmuşlar - Son Dakika


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