Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında - Son Dakika

BAKIRKÖY'de bir rezidansta geçtiğimiz yıl iki iş insanına işkence ederek mal varlıklarına el koydukları tespit edilen çetenin 8 üyesi daha gözaltına alındı. Kazakistan ve Çeçen uyruklu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol uygulandı. Bir şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sea Pearl isimli rezidansta yaşanan olayda A.J. isimli şüphelinin E.K ve D.A isimli iş insanlarını zorla alıkoyup işkence yaptığı ve mal varlıklarını ele geçirdiği belirlenmişti. Polisin operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

8 GÖZALTI, 4 TUTUKLAMA