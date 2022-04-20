Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında

20.04.2022 10:03
Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında

BAKIRKÖY'de bir rezidansta geçtiğimiz yıl iki iş insanına işkence ederek mal varlıklarına el koydukları tespit edilen çetenin 8 üyesi daha gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de bir rezidansta geçtiğimiz yıl iki iş insanına işkence ederek mal varlıklarına el koydukları tespit edilen çetenin 8 üyesi daha gözaltına alındı. Kazakistan ve Çeçen uyruklu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol uygulandı. Bir şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sea Pearl isimli rezidansta yaşanan olayda A.J. isimli şüphelinin E.K ve D.A isimli iş insanlarını zorla alıkoyup işkence yaptığı ve mal varlıklarını ele geçirdiği belirlenmişti. Polisin operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

8 GÖZALTI, 4 TUTUKLAMA

Devam eden soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan'da bir operasyon düzenledi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Kazak ve Çeçen uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok 7 ruhsatsız tabanca, 77 fişek, bir sahte pasaport, bir kelepçe, 2 telsiz, 1 takip cihazı ele geçirildi. Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Lüks rezidansta iş insanlarına işkenceye 2. dalga operasyon: Çeçen ve Kazakistan uyruklu 8 üye yakalandı Lüks rezidansta iş insanlarına işkenceye 2. dalga operasyon: Çeçen ve Kazakistan uyruklu 8 üye yakalandı Kazakistan, Kırgızistan ile kolluk kuvvetlerine arama izni veren anlaşmadan çekiliyor Kazakistan, Kırgızistan ile kolluk kuvvetlerine arama izni veren anlaşmadan çekiliyor

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:25 Destan yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
09:10 İslam Memiş'in dolar tahmini piyasayı alt üst edecek: Temmuzda 20 TL'yi aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement