Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı - Son Dakika
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Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı

20.04.2022 08:05

Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı Bakırköy'de lüks bir rezidansta geçen yıl Mayıs ayında yaşanan işkence ve mala el koyma suçuna karıştıkları ileri sürülen çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli daha...

Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı

Bakırköy'de lüks bir rezidansta geçen yıl Mayıs ayında yaşanan işkence ve mala el koyma suçuna karıştıkları ileri sürülen çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli daha yakalandı

Yakalanan bu kişilerden 4'ü mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - Geçen yıl Bakırköy'de lüks bir rezidansta yaşanan işkence ve mala el koyma suçuna karışan çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Geçen yıl 25 Mayıs'ta Bakırköy'de bulunan lüks bir rezidansa A.J. adlı bir kişi tarafından zorla götürülen E.K ve D.A. adlı 2 kişi, burada zorla alıkonularak işkence yapılmış ve mal varlıkları yağmalanmıştı.

Olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik yapılan çalışmalarda olaya karışan Kazakistan ve Çeçen uyruklu 8 şüpheliyi daha tespit etti. İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen yabancı uyruklu suç örgütü üyeleri, teknik ve fiziki takibin ardından 12 Nisan'da detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Tavan arasında, çamaşır makinesinde ve kutuda silahlar ele geçirildi

Zanlıların ikametlerinde ve lüks rezidansta arama yapıldı. Bu aramalarda rezidansın tavan arasında, çamaşır makinesinde ve makyaj kutsunda 7 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 77 fişek, 1 sahte pasaport, 1 kelepçe, 2 telsiz ve 1 takip cihazı ele geçirildi.

Sekiz gün öce yakalanan ve emniyete götürülen zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak hapse mahkum edildi.

Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı - Son Dakika
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