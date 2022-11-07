Rezidansta işkenceye uğrayan Demet, kendisine uygulanan insanlık dışı muameleyi anlattı: Genital organıma cop sokmak istedi

Konya'da Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'ı aradı. Murat Demirci, daha sonra Demet Aydın'ı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın'a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle katılırken mahkeme salonunda Demet Aydın ile taraf avukatları hazır bulundu.

"KURTULMAK İÇİN ÇIRPINIYORDUM"

Duruşmaya ilk kez katılan Demet Aydın, Murat Demirci ile aralarında herhangi bir gönül veya cinsel ilişki yaşanmadığını belirtti. Demet Aydın, ifadesinde "Çalıştığım dönemde sanık Murat, beni 2-3 kez aracıyla eve bırakmıştı. Sara ile nişanlı olduğunu ve ayrılmak istediğini, benimle birlikte olmak istediğini söylemişti. Bu nedenle Murat'ın talebini kabul etmedim. Aramızda herhangi bir şekilde gönül veya cinsellik yaşanmadı. Sadece bende bir kafa karışıklığı oldu. Bu yüzden Murat'ın iş yerinden ayrıldım." dedi.

Yaşadığı işkenceyi anlatan Aydın, "Bir daireye çıktık. Sanık Sara, Murat'ı aşağı göndererek etrafı kolaçan etmesini söyledi. Murat gittikten sonra kapıyı kilitlediler. Tuğba ve Sara, beni mavi ve beyaz bir iple bağladılar. Sara, Murat'la olan ilişkimizi sordu? Ben, Murat'ın bana asıldığını, ancak kabul etmediğimi söyledim. Bana inanmadı. Bu arada ben kurtulmak için çırpınıyordum." diye konuştu.

"BAKİRE OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

İki kadının bir süre sonra bağladıkları ipleri çözdüklerini belirten Aydın, şunları söyledi: "Sanık Tuğba, benim ayaklarımı ayırdı ve genital organımı kontrol etti. Ben çırpınıyordum. Sanık Tuğba, bakire olduğumu söyledi. Sanık Sara, genital organıma cop sokmak istedi. Ancak, 'Başımız belaya girer' diyerek vazgeçtiler. Sonra sanık Sara, paspas sopasını kırdı. Bir parçasını sanık Tuğba'ya verdi. Diğer ikisi de bu sopalarla bana vurdular. Hatta Sara bana vururken, sopa Tuğba'nın burnuna geldi. Kanamasına neden oldu. Buna sinirlenip beni yine dövdüler. Sonra telefonla Murat'ı çağırdılar. Sara, Murat'a 'Sen Demet'e asılmışsın' dedi. Murat, bunu inkar etti. Sonra Sara eline makas aldı. Tuğba bıçak gibi bir cisim aldı. Her ikisi de saçımı kestiler. Öncesinde Sara, ağzıma bir bez soktu. Bu nedenle bağıramadım. Sonra ağzımdaki bu bezi çıkardılar."

"VÜCUDUMA SİGARA BASTI"

Vücudunu sigarayla yaktıklarını öne süren Demet Aydın, "Tuğba, beni Sara'nın ayaklarına doğru itti. Zorlamaları nedeniyle üç kez ayaklarını öptüm. Daha sonra elimi çözdüler. Sanık Sara, bana sigara bastı. Bunu yaparken sanık Tuğba, ellerimi tutuyordu. Murat tepkisiz bir şekilde onları izliyordu. Ben bu aşamadan sonra çalıştığım yere nasıl döndüm ve devamında ne olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

DEMET AYDIN, DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

Sanıklardan Murat Demirci ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Demet Aydın'ın avukatı Mehmet Fatih Soylu, Murat Demirci'ye "Madem Sara ve Demet tartışacaktı, neden yalnız bıraktın?" diye sordu. Murat Demirci de amaçlarının Demet Aydın'la konuşmak olduğunu belirterek, "Sara da müştekiye sinirli değildi. O nedenle ben utandığımdan dolayı konuşmaları için onları yalnız bırakıp aşağıya indim." dedi. Bunun üzerine Demet Aydın, "Çok utandın öyle mi? Çok utanmışlar." diye bağırarak tepki gösterip duruşma salonunu terk etti.

"PİŞMANIM"

Sara Demir ise savunmasında pişman olduğunu söyledi. Demir, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, yaşanan bu olaylardan dolayı pişmanım. Benim savunmalarım arasında hiçbir çelişki yok. Müştekinin beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"6 GÜNDÜR TANIDIĞIM KİŞİ İÇİN BU TARZ İŞLERE GİRMEM"

Suçlamaları kabul etmeyen Tuba Demirci de savunmasında, "Müşteki Demet'i tanımam. Sara'yı 6 gündür tanıyorum. 6 gündür tanıdığım bir kişi için bu tarz işlere girmem. Suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Demet Aydın'ın yüzünde kalıcı bir iz, olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu istedi. Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.