Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlardı! Zabıta ekipleri oyunlarını böyle ortaya çıkardı - Son Dakika

Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlardı! Zabıta ekipleri oyunlarını böyle ortaya çıkardı

16.04.2021 16:42

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahısların belirledikleri noktalara ticari taksilerle gittiklerini, kiraladıkları rezidanslarda kaldıklarını, daha sonra yine taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndüklerini deşifre etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, duygu istismarında bu yeni yöntemleri kullanan şahıslarla mücadeleye de devam ediyor.

MARKETTEN ALIP ÇÖPTEN TOPLAMIŞ GİBİ YAPIYORLAR

Ekiplerin il genelinde yapmış oldukları denetimlerde, kente başka illerden gelerek özellikle alışveriş merkezlerinin, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde evinden poşetle getirmiş olduğu yiyecekleri çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranarak insanların duygularını sömürüp, yanında bulunan çocuğu ile birlikte para toplayan dilencilere müdahale edilerek bulundukları yerden men edildi.

Dilenmeye taksiyle gitmişler! Zabıta ekipleri 'rezidans dilenciliğini' böyle deşifre etti

DİLENMEYE TAKSİYLE GİTMİŞLER

Zabıta ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda ise şahısların dilencilik yaptıkları, belirli noktalara ticari taksilerle gittikleri, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndükleri tespit edildi.

Dilenmeye taksiyle gitmişler! Zabıta ekipleri 'rezidans dilenciliğini' böyle deşifre etti

"BU GİBİ İNSANLARA İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır" diye konuştu.

Kayacık, zabıta ekipleri tarafından ana arterlerde, kavşaklarda, cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöp konteynerleri önünde çöpten toplayıp yiyormuş gibi davranarak duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.

Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlardı! Zabıta ekipleri oyunlarını böyle ortaya çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlardı! Zabıta ekipleri oyunlarını böyle ortaya çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR (17)
  • cd: ayni olay gaziantepde basima geldi,copten yiyecek toplayan adama acidim 2 kisi idiler 50 er TL verdim,markete girerken marketin sahibi beni uyardi,bir baktim araba ile kactilar.Bir daha copten yiyecek topluyanlara para yok Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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