Üye Girişi
REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM - Son Dakika

REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM

17.01.2022 13:54

? MALTEPE'de geçtiğimiz eylül ayında bir rezidansın altıncı katında Sedanur Şen'in (24) uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmesine ilişkin uyuşturucuyu temin ettiği iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yazıcı (32) maktulün uyuşturucu tedavisi gördüğünü bilmediğini iddia etti.

? MALTEPE'de geçtiğimiz eylül ayında bir rezidansın altıncı katında Sedanur Şen'in (24) uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmesine ilişkin uyuşturucuyu temin ettiği iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yazıcı (32) maktulün uyuşturucu tedavisi gördüğünü bilmediğini iddia etti. Sedanur Şen'in annesi Sevinç Şen ise "Şahıs kızınız bana emanet dedi. Bir daha da kızımı görmedim" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serdar Yazıcı getirildi. Duruşmada maktul Sedanur Şen'in annesi Sevinç Şen ve babası İbrahim Şen ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Serdar Yazıcı, maktulle yaklaşık bir haftadır tanıştığını, maktulün kendisine uyuşturucu tedavisi gördüğünden bahsetmediğini öne sürdü. Bir arkadaşı aracılığıyla Sedanur Şen'le tanıştığını belirten Yazıcı, "1 hafta mesajlaştık, sonra buluştuğumuzda başımıza bu geldi" dedi.

Buluştukları gün Sedanur Şen'i önce hastaneye götürdüğünü, anne Sevinç Şen'in de hastanede olduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Annesi de arabaya bindi, onu eve bıraktım. Sedanur'la birlikte Avrupa Yakası'na geçtik, onun benimle geleceğini sanıyordum. Bir arkadaşını görmesi gerektiğini söyledi. Benim yanımdan ayrıldı. Ben onu arkadaşının evine bıraktım. Başka arkadaşlarımın yanına gittim. Saat gece 03.00 sıralarında Anadolu Yakası'na dönecektim. Maktul bana mesaj atarak onu almamı istedi. Ben de bıraktığım yere gidip aldım"

Maktulün Taksim civarından kendisine uyuşturucu almayı teklif ettiğini, maktule uyuşturucu alması için 550 lira verdiğini kaydeden Yazıcı, "Kimden aldığını görmemiştim. Kahveye uyuşturucu koyduk ve kahveyle beraber içtik. Kalktığımda maktulün ölü olduğunu gördüm. Otel görevlilerine haber verdim. Ben çantamda metanfetamin olduğunu dahi bilmiyordum. Uyuşturucu kullanma düzeneklerinden bir tanesinin bana ait olduğunu diğerinin maktule ait olduğunu söylemiştim" ifadelerini kullandı.

"ŞAHIS KIZINIZ BANA EMANET DEDİ BİR DAHA DA KIZIMI GÖRMEDİM"

Anne Sevinç Şen ise kızının uyuşturucu kullanması nedeniyle ayağından enfeksiyon kaptığını, bu nedenle günde 3 kez iğne tedavisi gördüğünü söyledi. Kızının antidepresan ilaçları kullandığını da kaydeden anne Şen, kızına uyuşturucu tedavisi nedeniyle çip takıldığını ve doktorun 15 gün boyunca kızından dışarı çıkmasını istemediğini belirtti.

Olay günü sanığın kızıyla hastanede buluştuğunu belirten anne Şen, "Arkadaşının kendisini alacağını söyledi. Ben de 'İğneni kaçırma' dedim. Akşam hastanede buluşmak üzere sözleştik. Biz akşam kızımla buluştuk, iğnesi yapıldı. 'Anne bana izin ver karşıda bir arkadaşımla görüşeceğim son kez' dedi. Ben izin vermedim. 'Anne söz hiçbir şey yapmayacağım. Bir ayağımda terlik bir ayağımda spor ayakkabı ne yapacağım' dedi. O şahısla arabaya bindi. Beni de evimin önüne bıraktılar. Ben çok endişelendim. Şahıs da bana 'kızınız bana emanet' dedi. Bir daha da kızımı görmedim" şeklinde konuştu.

İlaçlarını hatırlatmak için kızını sabah saatlerinde aradığında kızına ulaşamadığını kaydeden anne Şen, telefonu kimsenin açmadığını ve kızının ölüm haberini aldığını belirtti. Anne Şen, sanıktan şikayetçi oldu.

Baba İbrahim Şen olayları sonradan öğrendiğini, kızının uyuşturucu kullandığını bildiğini fakat olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olmadığını söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Olayın yaşandığı otelde çalışan T.G. de tanık sıfatıyla ifade verdi. T.G. çıkış saati gelmesine rağmen Serdar Yazıcı ve Sedanur Şen'in odasından çıkmadığını, kontrol için odaya gittiğinde sanık Yazıcı'nın "Abla arkadaşım uyanmıyor" dediğini ve içeri girdiğinde Sedanur Şen'in ölü olduğunu anladığını söyledi. Sanığın elindeki çantayı kendisine vermek için ısrar ettiğini iddia eden tanık T.G. çantayı kabul etmediğini ve sanığın da çantayı yere bırakarak tuvalete girdiğini söyledi. T.G. polis ekipleri çantayı açtığında çantanın içinin para dolu olduğunu ve bir de silah gördüğünü söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Taraf avukatlarının beyanının alınmasının ardından söz verilen sanık Yazıcı, "Ben ne için tutuklu kalacağım anlamış değilim. Tahliyemi isterim" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Eylül 2021 günü saat 11.30 sıralarında Sedanur Şen'in bir rezidansın altıncı katındaki 40 numaralı odada öldüğünün ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. İddianamede sanık Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu tedavisi gören Sedanur Şen'e uyuşturucu temin ederek ölümüne neden olduğu öne sürülüyor.

İddianamede Serdar Yazıcı'nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplamda 12 yıl 8 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM
REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM
REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM

YORUMLAR
500

Serdar Yazıcı, İbrahim Şen, Uyuşturucu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM - Son Dakika


4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29

Son Dakika Haberleri
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
19:08 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, hayatını kaybetti
19:08 Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 20:03:32. #1.13#
SON DAKİKA: REZİDANSTA ÖLEN SEDANUR ŞEN'İN ANNESİ: 'KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ BİR DAHA KIZIMI GÖRMEDİM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement