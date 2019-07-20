Son Dakika Haberleri: Rezidansta şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Rezidansta şüpheli ölüm

40 dakika önce

Kayseri'de 24 yaşındaki bir genç, rezidansta ölü olarak bulundu.

Rezidansta şüpheli ölüm, System.String[]
Kayseri'de 24 yaşındaki bir genç, rezidansta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı İkbal caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail K.'yı (24) hareketsiz şekilde gören temizlik görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri, İsmail K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İsmail K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kayseri, Polis, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



81 ilde taksi denetimi Bin 551 taksi şoförüne para cezası Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rezidansta şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]