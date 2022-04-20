Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok - Son Dakika
Üye Girişi

Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok

20.04.2022 10:04
Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok

Konya'daki rezidansta saatlerce işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. 2 saat süren ifadede başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlatan genç kadın, "Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya adım bile atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) işkencelerine maruz kalan Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. Demet A. 2 saat süren ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarına kadar anlattı.

"KORUMA TEDBİR KARARI TALEP ETTİK"

Sabah'ın haberine göre, adliye çıkışı konuşan Demet A'nı avukatı Muhammet Çağrı Türk, "Savcı tarafından Demet'in ek ifadesi alındı. 2 saat süren bir ifade oldu. Demet başından geçen her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik. Bu konu hakkında da Demet için koruma tedbir kararı uygulanmasını talep ettik. Savcı beyde bu talebin değerlendireceğini ve soruşturma aşamasının daha hızlı ilerleyeceğini, konuyu titizlikle araştırdıklarını söyledi. Şuanda soruşturma sürüyor. Demet'in avukatları olarak süreci takip etmeyi sürdüreceğiz. Merve hanım ve Demet'in dosyası benzerlik gösteriyor ancak bizim müvekkilimiz daha çok olaya maruz kalmıştır. Müvekkilimizin saçı kesilmiş, vücudunda sigara söndürülmüş, cinsel istismara maruz kalmıştır. Bizim iddianamemizde daha fazla bir ceza olacaktır diye umut ediyoruz" dedi.

Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet: Can güvenliğim yok

"AİLEM VE BENİM CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Günler sonra dışarı çıktığını söyleyen Demet ise şunları söyledi: "Sadece ben mağdur edildim. Karşı taraf işin içinden çıkamayacağı bildiklerinden iftiraya yönelmiş. Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya bile adım atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şuan sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalıştı. Psikolojik destek almaya da başladım" dedi.

Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet: Can güvenliğim yok

2 MAĞDUR DAHA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturma sürerken yeni iddialarda ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin mağdur ettikleri iki kişinin daha olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Demet A'nın avukatlarına ve ailesi ulaşan bazı kişiler, ailenin şikayetini geri çekmesi durumunda istedikleri fiyatı verebilecekleri yönünde teklif götürdükleri belirtildi.

Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
YORUMLAR
500

Konya, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:06:15. #1.11#
SON DAKİKA: Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement