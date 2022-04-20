Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) işkencelerine maruz kalan Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. Demet A. 2 saat süren ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarına kadar anlattı.

"KORUMA TEDBİR KARARI TALEP ETTİK"

Sabah'ın haberine göre, adliye çıkışı konuşan Demet A'nı avukatı Muhammet Çağrı Türk, "Savcı tarafından Demet'in ek ifadesi alındı. 2 saat süren bir ifade oldu. Demet başından geçen her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik. Bu konu hakkında da Demet için koruma tedbir kararı uygulanmasını talep ettik. Savcı beyde bu talebin değerlendireceğini ve soruşturma aşamasının daha hızlı ilerleyeceğini, konuyu titizlikle araştırdıklarını söyledi. Şuanda soruşturma sürüyor. Demet'in avukatları olarak süreci takip etmeyi sürdüreceğiz. Merve hanım ve Demet'in dosyası benzerlik gösteriyor ancak bizim müvekkilimiz daha çok olaya maruz kalmıştır. Müvekkilimizin saçı kesilmiş, vücudunda sigara söndürülmüş, cinsel istismara maruz kalmıştır. Bizim iddianamemizde daha fazla bir ceza olacaktır diye umut ediyoruz" dedi.

"AİLEM VE BENİM CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Günler sonra dışarı çıktığını söyleyen Demet ise şunları söyledi: "Sadece ben mağdur edildim. Karşı taraf işin içinden çıkamayacağı bildiklerinden iftiraya yönelmiş. Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya bile adım atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şuan sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalıştı. Psikolojik destek almaya da başladım" dedi.

2 MAĞDUR DAHA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturma sürerken yeni iddialarda ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin mağdur ettikleri iki kişinin daha olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Demet A'nın avukatlarına ve ailesi ulaşan bazı kişiler, ailenin şikayetini geri çekmesi durumunda istedikleri fiyatı verebilecekleri yönünde teklif götürdükleri belirtildi.