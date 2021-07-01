Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi - Son Dakika

ADANA'da rezidansta tartıştığı eşi İzel Erdeve'nin (27), göğsünden bıçaklayarak öldüren Okan Erdeve (47), toprağa verildi. Gözaltına alınan İzel Erdeve'nin emniyette işlemleri sürüyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Rezidansın 16'ncı katında yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıktı, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.