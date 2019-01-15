Son Dakika Haberleri: Rezidansta Zorla Alıkonulan Kadın Yapılan Operasyonla Kurtarıldı

Rezidansta Zorla Alıkonulan Kadın Yapılan Operasyonla Kurtarıldı

17 dakika önce

- Kartal'da rezidansta zorla alıkonulan kadın yapılan operasyonla kurtarıldı Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiİSTANBUL - Kartal'da polis ekipleri tarafından bir rezidansın 22. katında zorla bir kadının alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

- Kartal'da rezidansta zorla alıkonulan kadın yapılan operasyonla kurtarıldı
Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - Kartal'da polis ekipleri tarafından bir rezidansın 22. katında zorla bir kadının alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda kadın kurtarılırken, operasyonda bir kişi gözaltına alındı . Öte yandan yapılan operasyonda dairede çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler,uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve hakkında tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlal,hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Derviş D. isimli şahsın Soğanlıkta bir rezidansin 22 .katında M.K.isimli kadını i zorla tuttuğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, rezidansın 22. kadtına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu M.K.isimli kadın kurtarılırken, Derviş D.yakalanarak gözaltına alındı. Sahsin ikametinde yapılan aramada paketlenerek satışa hazır vaziyette 1100 gram skunk,,550 gram marihuana,,744 adet ecstasy hap, 233 gram kokain, bir adet hassas terazi, 10 bin 600 TL ve bir cep telefonu ele geçirildi. Derviş D. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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