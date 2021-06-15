Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'nin Başkenti Londra'nın batı kesiminde yer alan Eel Brook Common Parkı'nda skandal bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde parka giden iki çift, çocukların da yoğunlukla parkta olduğu saatte, kimseye aldırış etmeden 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi.

ÖNCE HERKES GİBİ OTURDULAR

Bir görgü tanığının aktardığına göre, 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen çift 40 dakika boyunca oldukları yerden ayrılmadı ve ilişkiye devam etti. Çiftlerin önce normal olarak oturdukları, ardından ise bir anda ilişkiye girmeye başladıkları öğrenildi.

"KİMİN İZLEDİĞİ UMURLARINDA DEĞİLDİ"

Söz konusu tanık yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Köpekleri gezdiriyorduk ve sonra tüm çocuklar oyun alanının etrafında koşturuyordu. Bu çift çimlerin arasında hızlı bir şekilde bisiklet sürüyordu ve birkaç dakika sonra yürümeye devam ettik arkamıza döndüğümüzde dehşete kapıldık.

Çocukların önünde ilişkiye girdiler, kimin izlediği umurlarında değildi. Etraftaki çocukların sayısı göz önüne alındığında şok ediciydi. Neler olduğuna inanamadık. Gördüklerimize inanamadık ve onlara ne diyeceğimizi bile bilmiyorduk''