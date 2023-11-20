Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı

Son dönemlerde sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan yayınlanan rezil içeriklere bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen videoda göğüs dekolteli kıyafet giyerek kamera karşısına geçen kadın, kısa sürede kendisine gönderilen hediyelerle binlerce liranın sahibi oldu.

DAKİKALAR İÇİNDE 13 BİN LİRA KAZANDI

Gün geçmiyor ki TikTok'taki bir canlı yayın daha sosyal medyanın gündemine düşmesin. Serdar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e şekilden şekle giren ünlüler kadar ünü olmayan insanlar da bağış için garip hareketler yapıyor. Son olarak gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen bir kadın, değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istedi. Yayının sonunda kadının hesabına 13 bin lira değerinde hediye gönderildi.

"ARALADIM DAHA NE YAPAYIM?"

Yayın esnasında göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kadın, garip hareketler sergileyerek yorumlara yanıt vermekten de geri durmadı. Kadın, kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ise "Araladım daha ne yapayım?" şeklinde yanıt verdi.