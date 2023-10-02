İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Videoda iki eşli olduğunu ifade eden kişi, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"İKİSİ BENDEN DAHA İYİ ANLAŞIYORLAR"

Yayın esnasında söylediklerini teyit ettirmek için yanına aldığı eşlerine de sorular yönelten o kişi, "Arkadaşlar bizim bir sorunumuz yok. Kimse bizi şikayet etmesin. Biz gayet mutluyuz. Eşim mutlu. Eşim mutlu. İkisi benden daha iyi anlaşıyorlar. Teşekkürler, iyi akşamlar" dedi.

"SUÇLARINI İFŞA EDİYORLAR"

Gönderinin altına "İki mutsuz kadın ortada bir erkek", "Bu adam iki taneyle kalmaz demedi demeyin", "Toplumsal sorunlar yükleniyor", "Suç bu. Suçlarını ifşa ediyorlar ama işlem yapan yok", "Kanundan ne korku kaldı ne de kanuna saygı duyuluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.