İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı - Son Dakika

İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı

Son Güncelleme: 02.10.2023 14:27

İki eşli olduğunu ifade eden bir kişi yanına eşlerini de alıp yayın açtı. Kendilerine yönelik eleştirilere ''Biz çok mutluyuz'' diyerek yanıt veren kişi, ''Arkadaşlar bizim bir sorunumuz yok. Kimse bizi şikayet etmesin. Biz gayet mutluyuz. Eşim mutlu. Eşim mutlu. İkisi benden daha iyi anlaşıyorlar. Teşekkürler, iyi akşamlar'' dedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Videoda iki eşli olduğunu ifade eden kişi, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"İKİSİ BENDEN DAHA İYİ ANLAŞIYORLAR"

Yayın esnasında söylediklerini teyit ettirmek için yanına aldığı eşlerine de sorular yönelten o kişi, "Arkadaşlar bizim bir sorunumuz yok. Kimse bizi şikayet etmesin. Biz gayet mutluyuz. Eşim mutlu. Eşim mutlu. İkisi benden daha iyi anlaşıyorlar. Teşekkürler, iyi akşamlar" dedi.

"SUÇLARINI İFŞA EDİYORLAR"

Gönderinin altına "İki mutsuz kadın ortada bir erkek", "Bu adam iki taneyle kalmaz demedi demeyin", "Toplumsal sorunlar yükleniyor", "Suç bu. Suçlarını ifşa ediyorlar ama işlem yapan yok", "Kanundan ne korku kaldı ne de kanuna saygı duyuluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Verilen sözlere ne oldu? Real Madrid'den Arda Güler'e skandal teklif
16:02 Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı
15:55 Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı
15:45 Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
15:46 Çekmeköy'de Ev Sahibi Kiracılarına Yapışkan Sürdü, Günlerdir Evlerine Giremiyorlar
15:19 Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı
15:07 YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
15:04 Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı
14:58 İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü
14:24 MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 16:19:19. #1.11#
SON DAKİKA: İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement