RG-200 dolardan ucuz cep telefonu ithalatına gözetim

Ticaret Bakanlığı, değeri 200 dolara kadar olan cep telefonlarının ithalatının gözetim belgesi ile yapılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, 8517.12.00.00.11 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonunda, "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" başlığıyla yer alan cep telefonlarının değeri 200 doların altında olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.

Bu kapsamda ithalat için gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesine elektronik imzayla, elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle

başvuru yapılamaması halinde fiziksel olarak yapılacak. Ayrıca, e-devlet adresinden de başvuru yapılabilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.