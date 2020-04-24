RG-2020 yılı dış ticaret sermaye şirketleri belirlendi - Son Dakika
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RG-2020 yılı dış ticaret sermaye şirketleri belirlendi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı için "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen şirketleri belirledi.

RG-2020 yılı dış ticaret sermaye şirketleri belirlendi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı için "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen şirketleri belirledi.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre bu 2020 yılında 63 şirket dış ticaret sermaye şirketi olarak faaliyet gösterecek.

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon lira olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon dolar veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü veriliyor ya da bu statüye sahip olan firmalar için söz konusu statü yenilenebiliyor.

Dış ticaret sermaye şirketi statüsünün avantajları şöyle sıralanıyor:

KDV iadelerinde teminat kolaylığı,

dahilde İşleme Rejiminde teminat kolaylığı,

Eximbank TL ve döviz kredilerinde indirimli faiz uygulaması, kredi temininde indirimli teminat kolaylığı,

ihracatta bazı devlet yardımlarından yararlanma ve

"onaylanmış kişi" statüsü edinmek yoluyla, gümrük işlemlerinde sürat ve kolaylık.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:11 Kaynak: DHA

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