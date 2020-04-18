RG-Benzinde buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesine düzenleme

Benzin türlerinde 30 Haziran'a kadar, buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesi asgari sınır değeri için yaz dönemi değerleri; azami sınır değerleri için kış dönemi değerleri esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararında, benzin türlerinde 30 Haziran 2020'ye kadar, "Buhar Basıncı" ve "70°C'ta Buharlaşma Yüzdesi-E70" özelliklerine ait asgari sınır değerleri için yaz dönemi değerlerinin; azami sınır değerleri için kış dönemi değerlerinin "esas alınacağı" belirtildi.Düzenleme rafineri tesislerini kapsam dışında bırakıyor ve lisans sahiplerine, "piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik olarak gerekli önlemlerin alınması" koşulunu getiriyor.