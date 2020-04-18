RG-Benzinde buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesine düzenleme - Son Dakika
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RG-Benzinde buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesine düzenleme

6 saat önce

Benzin türlerinde 30 Haziran'a kadar, buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesi asgari sınır değeri için yaz dönemi değerleri; azami sınır değerleri için kış dönemi değerleri esas alınacak.

RG-Benzinde buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesine düzenleme, System.String[]

Benzin türlerinde 30 Haziran'a kadar, buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesi asgari sınır değeri için yaz dönemi değerleri; azami sınır değerleri için kış dönemi değerleri esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararında, benzin türlerinde 30 Haziran 2020'ye kadar, "Buhar Basıncı" ve "70°C'ta Buharlaşma Yüzdesi-E70" özelliklerine ait asgari sınır değerleri için yaz dönemi değerlerinin; azami sınır değerleri için kış dönemi değerlerinin "esas alınacağı" belirtildi.Düzenleme rafineri tesislerini kapsam dışında bırakıyor ve lisans sahiplerine, "piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik olarak gerekli önlemlerin alınması" koşulunu getiriyor.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:41 Kaynak: DHA

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