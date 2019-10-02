Son Dakika Haberleri: Rg-bireylerin avukatlık hizmetine ödediği kdv yüzde 8'e düşürüldü
Son Dakika Ekonomi Haber

Rg-bireylerin avukatlık hizmetine ödediği kdv yüzde 8'e düşürüldü

55 dakika önce

Avukatlık hizmeti alan kişilerin ödediği Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'e düşürüldü.

Rg-bireylerin avukatlık hizmetine ödediği kdv yüzde 8'e düşürüldü, System.String[]

Avukatlık hizmeti alan kişilerin ödediği Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'e düşürüldü.

Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinden yüzde 8 KDV alınacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rg-bireylerin avukatlık hizmetine ödediği kdv yüzde 8'e düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]