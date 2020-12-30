RG-Borç yapılandırmada başvuru ve ilk taksit bir ay uzatıldı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın ilgili hükümlerinde yer alan "başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri" bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı yasanın üçüncü maddesi ile tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredilerle ilgili hükümlerin bulunduğu

13. ve 14. fıkraları hariç olmak üzere 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, bu maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.Buna göre;başvuru tarihi 31 Aralık 'tan,Hazine ve Maliye Bakanlığı , Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere yapılacak ilk taksi ödemeleri 31 Ocak'tan,

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ilk taksit ödemeleri de 28 Şubat'tan itibaren bir ay uzatıldı.