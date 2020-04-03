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RG-Çeltik ithalatında 100 bin ton sıfır gümrüklü kontenjan
6 saat önce
Çeltik ithalatına 100,000 ton miktarlı ve sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.
Çeltik ithalatına 100,000 ton miktarlı ve sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin karara göre, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak kota kapsamındaki çeltik (kavuz içinde bulunan pirinç), Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği lisans ile sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebilecek. (Tablo)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:11 Kaynak: DHA
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