Son Dakika Haberleri: Rg - Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezaları Yüzde 23.73 Artırıldı

Rg - Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezaları Yüzde 23.73 Artırıldı

37 dakika önce

Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinde belirlenen, "kanuna aykırılık halinde" uygulanacak idari para cezaları 2019 yılı için yüzde 23.73 artırıldı.

Rg - Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezaları Yüzde 23.73 Artırıldı, System.String[]
Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinde belirlenen, "kanuna aykırılık halinde" uygulanacak idari para cezaları 2019 yılı için yüzde 23.73 artırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın'ın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak tespit ve ilan edilmiştir" denildi.

Tebliğde, yasada belirlenen para cezalarının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 23.73 artırılacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirası'nın "küsurunun dikkate alınmayacağı" belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:44 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 09:21:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rg - Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezaları Yüzde 23.73 Artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]