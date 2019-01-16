Rg - Çine Hes'in Özelleştirilmesi Onaylandı
45 dakika önce
Çine Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 120.5 milyon lira bedelle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi onaylandı.
Çine
Hidroelektrik Santrali'nin (HES
) 120.5 milyon lira bedelle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi onaylandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ile ilgili Cumhurbaşkanı
kararına göre, Elektrik Üretim AŞ
'ye (EÜAŞ) ait Çine HES'in işletme hakkının, yapılan özelleştirme ihalesi sonucu 120.5 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesine onay verildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: DHA
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