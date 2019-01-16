Son Dakika Haberleri: Rg - Çine Hes'in Özelleştirilmesi Onaylandı

Rg - Çine Hes'in Özelleştirilmesi Onaylandı

45 dakika önce

Çine Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 120.5 milyon lira bedelle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi onaylandı.

Rg - Çine Hes'in Özelleştirilmesi Onaylandı, System.String[]
Çine Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 120.5 milyon lira bedelle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi onaylandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çine HES'in işletme hakkının, yapılan özelleştirme ihalesi sonucu 120.5 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesine onay verildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: DHA

Çine, HES, Ekonomi
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