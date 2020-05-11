RG-Çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ek gümrük vergisi

Aralarında mücevherat, golf arabası, kilit, makas, fermuar ve çakmakların bulunduğu çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar ile bazı ürünlere 30 Eylül 2020'ye kadar geçici yüzde 30'a kadar, bu tarihten sonra ise yüzde 25'e kadar değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün "İthalat Rejimi Kararına ilişkin Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi uygulanacak bazı mallar şöyle: