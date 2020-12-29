RG-Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi - Son Dakika

RG-Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi

29.12.2020 09:38
RG-Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi, System.String[]

Halkbank, 2021 yılında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkarlara 2021 yılında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak.

Halkbank, 2021 yılında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkarlara 2021 yılında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananların dışındakiler olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100,000 liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranına sahip kredi sağlanacak.Ayrıca, esnaf ve sanatkarlara, makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.


Halkbank, Esnaf, Kredi, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi RG-Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi - Son Dakika Ekonomi


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