Son Dakika Haberleri: RG-Hazine yurtiçi ve yurtdışında şirketlere iştirak edebilecek
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RG-Hazine yurtiçi ve yurtdışında şirketlere iştirak edebilecek

17 dakika önce

Hazine, yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilecek.

RG-Hazine yurtiçi ve yurtdışında şirketlere iştirak edebilecek, System.String[]
Hazine, yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilecek.
Cumhurbaşkanlığı'nın 43 numaralı Kararnamesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevlerine ilişkin 217'nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine "ve Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ifadesi eklendi.
Bunun yanı sıra aynı maddenin birinci fıkrasına (i) ve (p) bentleri eklendi. Bu değişikliğe göre;
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, "finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdıyı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ile görevlendiriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, "sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirimesine ilişkin esasları tespit etmek" ile görevlendiriliyor.


Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:06 Kaynak: DHA
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