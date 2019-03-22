Rg - İkinci El Araçta Kdv Satın Alındığı Oranda Uygulanacak
17 dakika önce
İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın sonundaki parantez içi ifadeye ekleme yapan Cumhurbaşkanı
kararında, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır" denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:27 Kaynak: DHA
Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara Yönelik Karara İmzayı Attı
Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor