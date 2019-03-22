Son Dakika Haberleri: Rg - İkinci El Araçta Kdv Satın Alındığı Oranda Uygulanacak

Rg - İkinci El Araçta Kdv Satın Alındığı Oranda Uygulanacak

17 dakika önce

İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Rg - İkinci El Araçta Kdv Satın Alındığı Oranda Uygulanacak, System.String[]
İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın sonundaki parantez içi ifadeye ekleme yapan Cumhurbaşkanı kararında, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:27 Kaynak: DHA

Ekonomi
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