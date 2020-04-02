RG-Kamu ihalelerinde süre uzatımı ya da fesih yapılabilecek

Kamu ihalelerinde, Covid-19 salgını nedeniyle süre uzatımı verilebilecek ya da fesih yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgesine göre, Covid-19 salgını nedeniyle kamu ihalelerinde sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici ya da sürekli olarak kısmen veya tamamen olanaksız duruma geldiğine yönelik başvurular yükleniciler tarafından sözleşmenin taraf olduğu idareye yapılacak.

İlgili idare tarafından incelenecek başvurular için karar alınmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın değerlendirmesi alınacak. Ortaya çıkan durumun;

yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması,

yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

koşullarının birlikte gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebilecek.