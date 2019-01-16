Son Dakika Haberleri: Rg - Kasım'da 409 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Rg - Kasım'da 409 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

39 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kasım 2018 döneminde 409 yatırım teşvik belgesi verirken, 64 firmanın da yatırım teşvik belgesini iptal etti.

Rg - Kasım'da 409 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kasım 2018 döneminde 409 yatırım teşvik belgesi verirken, 64 firmanın da yatırım teşvik belgesini iptal etti. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Kasım 2018 dönemine ait yatırım teşvik belgeleri listeleri yayımlandı. Yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre;

tarım sektöründe 20,

madencilik sektöründe 16,

imalat sektöründe 242,

enerji sektöründe 49,

hizmet sektöründe 82 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Yatırım tutarı 11 milyar 760 milyon lira

Kasım 2018 dömenide 409 yatırım teşvik belgesi verilirken belgeyi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 11 milyar 760 milyon 131 bin 605 TL, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1 milyar 12 milyon 990 bin 884 dolar, istihdam sağlanması planlanan kişi sayısı ise 14 bin 183  olarak belirlendi.Aynı dönemde yatırım belgeleri geri alınan 64 firmanın öngördüğü yatırım tutarı 402 milyon 70 bin 33 lira düzeyindeydi ve 1538 kişilik istihdam öngörülüyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Ekonomi
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