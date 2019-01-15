Rg - Kuru Soğan İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı.
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek
için sıfır, Singapur
için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 olarak uygulanıyordu. (Tablo) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45 Kaynak: DHA
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