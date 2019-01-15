Son Dakika Haberleri: Rg - Kuru Soğan İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı.

Rg - Kuru Soğan İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı.

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Rg - Kuru Soğan İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı., System.String[]
Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 olarak uygulanıyordu. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45 Kaynak: DHA

Singapur, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçağa Gizlice Giren Karga, Business Class'ta Londra'ya Uçtu Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı

Devlet Memurlarının Yemek Bedelleri Belirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 10:27:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rg - Kuru Soğan İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]