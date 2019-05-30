RG - MB, MPTS'nin faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı
1 saat önce
Merkez Bankası, Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'nin (MPTS) "Masterpass Hizmeti"nin şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:28 Kaynak: DHA
, Mastercard
Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'nin (MPTS) "Masterpass Hizmeti"nin şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası kararında, "MPTS'nin yürütmekte olduğu 'Masterpass Hizmeti'nin ödeme sistemi işletmek üzere MPTS'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamından, şirketin talebi doğrultusunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca, çıkarılmasına karar verildiği" belirtildi.
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