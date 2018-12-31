Rg - Motorlu Taşıtlar Vergisi (Mtv) Yüzde 15.9 Artırıldı

Motorlu taşıtlar vergisinun (MTV) 2019 yılı için artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisinun (MTV) 2019 yılı için artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.



Yeni oranın belirlenmesine ilişkin yarın yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'nin En Meşhur Kadın Dolandırıcısı Ponzi Arzu Hakkında Bin 50 Yıl Hapis İstendi

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı