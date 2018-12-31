Son Dakika Haberleri: Rg - Motorlu Taşıtlar Vergisi (Mtv) Yüzde 15.9 Artırıldı

Rg - Motorlu Taşıtlar Vergisi (Mtv) Yüzde 15.9 Artırıldı

44 dakika önce

Motorlu taşıtlar vergisinun (MTV) 2019 yılı için artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Rg - Motorlu Taşıtlar Vergisi (Mtv) Yüzde 15.9 Artırıldı, System.String[]
Motorlu taşıtlar vergisinun (MTV) 2019 yılı için artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Yeni oranın belirlenmesine ilişkin yarın yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:37 Kaynak: DHA

Ekonomi
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