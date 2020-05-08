RG-Mücbir sebep döneminde KDV iadesi için beyanname verilecek - Son Dakika
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RG-Mücbir sebep döneminde KDV iadesi için beyanname verilecek

15 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması" için önce KDV beyannamesi verilmesi gerektiğini duyurdu.

RG-Mücbir sebep döneminde KDV iadesi için beyanname verilecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması" için önce KDV beyannamesi verilmesi gerektiğini duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğinde, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması" maddesinin eklendiği belirtildi.

Covid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunduğu ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatıldığı anımsatılan tebliğde, "Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir" denildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir.

"Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, bu Tebliğin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek 'KDV İadesi Kontrol Raporu'nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür."

Tebliğde, "KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebinin genel esaslara göre" yerine getirileceği de belirtilerek, şöyle denildi:

"KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 12.5'i oranında,

İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 25'i oranında,

HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde yüzde  50'si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın yüzde 120'si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir."


Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:37 Kaynak: DHA


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